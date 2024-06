Letnie opalanie może mieć groźne konsekwencje w postaci raka skóry – czerniaka. Jak się broniić przed tym nowotworem?

Czerniak, czyli nowotwór skóry. Jakie są rokowania?

- To jest bardzo niepokojące - zaznacza prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w rozmowie z ekspertami Narodowego Funduszu Zdrowia. - Niestety wiąże się to tylko i wyłącznie z naszą postawą oraz zachowaniami w stosunku do słońca i promieniowania ultrafioletowego – dodaje.

Czynniki ryzyka zachorowania na czerniaka

Jednak konieczna jest regularna samokontrola skóry. Najważniejsze jest oglądanie skóry po wakacjach i urlopach, bo w Polsce najwięcej przypadków czerniaka wykrywa się właśnie wtedy - od sierpnia do października. Swoją skórę powinniśmy oglądać samodzielnie, bo to my najlepiej znamy swoje znamiona i możemy zauważyć czy zmieniają się lub powstają nowe.

- Nowotwory skóry to najprostsze nowotwory do wykrycia. Dlaczego? Bo znajdują się na skórze – podkreśla prof. Rutkowski w rozmowie z NFZ.

Jak rozpoznać czerniaka? To powinno cię zaniepokoić!

W rozpoznaniu może pomóc ABCD czerniaka:

Asymetryczny kształt: jedna połowa znamienia różni się od drugiej

jedna połowa znamienia różni się od drugiej Brzegi nieregularne: niewyraźne, zamazane, poszarpane lub ząbkowane

niewyraźne, zamazane, poszarpane lub ząbkowane Kolory różnorodne: mogą wystąpić odcienie czerni, brązu, czerwieni, szarości, a nawet błękitu

mogą wystąpić odcienie czerni, brązu, czerwieni, szarości, a nawet błękitu Duży rozmiar: czerniak zwykle się powiększa i ma średnicę powyżej 5 mm

czerniak zwykle się powiększa i ma średnicę powyżej 5 mm Ewolucja: czerniak stopniowo się zmienia, zwykle powiększa lub unosi

Jeśli zauważymy, że jakieś nasze znamię skórne ma którąś z tych cech powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Najlepiej udać się do przychodni POZ i pokazać znamię lekarzowi rodzinnemu. W razie potrzeby wystawi on skierowanie do dermatologa. Możemy też w ramach NFZ udać się do poradni onkologicznej bez skierowania.