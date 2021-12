Niezbadane bywają wyroki boskie. Tuż przed Bożym Narodzeniem kapłan zawitał do Sieradza, gdzie prowadził rekolekcje adwentowe w Bazylice Mniejszej, gdzie proboszczem jest ksiądz infułat Marian Bronikowski. Wiernym przypadły zwłaszcza do gustu jego mądre homile, głoszone z lekkim kresowym zaśpiewem, ot po lwowsku. - Pochodzę z Szepetówki na Ukrainie - zaczyna swoją opowieść kapłan. - To miasto około 50 tysięczne w obwodzie chmielnickim. Mój dziadek Mikołaj był Polakiem i lekarzem, zaś jego żona Lidia Ukrainką. W 1939 roku on i 20 innych Polaków zostali rozstrzelani przez Rosjan, bo uznano ich za szpiegów. Ich przewiną było także i to, że byli Polakami. Z tego związku urodził się mój ojciec Włodzimierz, który z kolei ożenił się z Antoniną. Co ciekawe, rodzice poznali się w Kazachstanie, bo mama stamtąd właśnie pochodziła. Jej rodziców tam zesłano. Tato pojechał tam do pracy. Oboje rodzice nie żyją, mama zmarła rok temu. Mam jeszcze siostrę Oksanę i brata Michała. W domu mówiło się po rosyjsku, wychowywałem się w środowisku ukraińskim. Po polsku nie mówiliśmy, a w naszej rodzinie nie było Boga.