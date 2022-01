135 Napoleonów Edwarda Grobelnego z Sieradza ZDJĘCIA

135 Napoleonów Edwarda Grobelnego z Sieradza

- I pewnie już nie będę miał, bo takie pamiątki mają niebotyczne, kosmiczne wręcz ceny - zaczyna swoją opowieść jeden ze znamienitszych w Polsce kolekcjonerów pamiątek związanych z Napoleonem Bonaparte oraz tamta epoką. - Miałem kiedyś okazję kupić list przez niego napisany w roku 1812 podczas kampanii rosyjskiej, ale się zagapiłem i przeszedł mi obok nosa. A był do kupienia za rozsądną cenę na jednej z giełd we Francji. Dawno to jednak było. Mój kolega ma włos Napoleona, jakieś pół centymetra, ale tak do końca to nie ma pewności, że autentyczny. Czasem gdzieś tam na dużych giełdach pojawiają się podobno części odzieży, butów, czy czapka, ale znowu są wątpliwości, czy autentyczne.