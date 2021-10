Kolejni obywatele Rumunii z COVID-19 przylecieli na leczenie do Łodzi. To już dziewięciu pacjentów z COVID-19 w szpitalu im. Biegańskiego

Kolejnych trzech pacjentów z Rumunii przyleciało na leczenie do Łodzi. Rumuński samolot wojskowy C-27J Spartan wylądował na łódzkim lotnisku we wtorek (26 października) po godz. 21. Dwaj pacjenci zostali przekazani ze szpitali w Kluż -Napoce, jeden był leczony w miejscowości Jassy. Podczas lotu towarzyszyli im pracownicy rumuńskiego pogotowia. Wszyscy pacjenci są w stanie ciężkim, ale stabilnym. Wymagają leczenia pod respiratorem, ale ich stan pozwolił na transport lotniczy.

Pacjenci trafili do szpitala im. Biegańskiego w Łodzi na oddział intensywnej opieki. W sumie leży już w nimi dziewięciu obywateli Rumunii, skierowanych do Łodzi w ramach medycznej pomocy międzynarodowej. Jak poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska wszyscy rumuńscy pacjenci są w stanie ciężkim, a trzech z nich w stanie bardzo ciężkim. Nie ma więc na razie mowy o wypisaniu ich ze szpitala i odesłaniu do Rumunii.