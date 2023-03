Kobieca Twarz Regionu. Oto liderki akcji w województwie łódzkim w kategorii MATKI ZDJĘCIA

Kobieca Twarz Regionu. Oto liderki akcji w województwie łódzkim w kategorii MATKI

Kobieca Twarz Województwa Łódzkiego to magiczna, niezwykła akcja, w ramach której szukamy Kobiecej Twarzy naszego województwa w trzech kategoriach: Córki, Matki oraz Kobiety Dojrzałe. Na uczestniczki czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X oraz limitowane zaproszenia na FORUM KOBIECOŚCI. Na tę imprezę nie da się kupić biletu, choć wiele pań o to pyta, bo to pełne atrakcji całodniowe spotkanie jest wyłącznie dla uczestniczek naszej akcji. Organizujemy ją już po raz kolejny, dlatego wiemy, że zapada w pamięć na bardzo długo, stając się wspomnieniem pełnym wzruszających, dobrych i budujących emocji. Jak mówi zwyciężczyni kategorii Córki głosami Czytelników Natalia Grudniak (Poddębice), zdecydowanie są to miłe wspomnienia, fajna przygoda, coś nowego. Nigdy wcześniej nie brała udziału w takim konkursie. Zyskała większą pewność siebie.