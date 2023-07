Kaszubski Express wyruszył w drogę! 8 sierpnia dotrze do Sieradza ZDJĘCIA

Kierownikiem grupy jest ks. Robert Jahns, kierownik Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. - Mamy w tym roku niezwykle kolorową grupę - mówi kierownik. - Idzie z nami bowiem 8 pielgrzymów z Boliwii, a przybyli oni do nas z księdzem misjonarzem Wiesławem Mielewczykiem. Po zakończeniu wędrówki pojadą do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży. Są także ludzie z Cieszyna, Opola, Torunia, Warszawy, Łodzi. Cały czas można dołączyć do naszej grupy. Zapraszamy każdego, kto ma ochotę i możliwości, by chociaż na jeden dzień do nas dołączyć

Grupa z Kaszub słynie z tego, że idzie z prędkości 5-6 km/h, a przy sprzyjającej pogody pątnicy potrafią podkręcić nawet do 8km/h, dlatego też nazywana jest „Kaszubskim Express”.

Pielgrzymów z Kaszub powitamy w Sieradzu 8 sierpnia w godzinach popołudniowych. Przybędą do Bazyliki Mniejszej, która jest również Sanktuarium św. Józefa. Potem większość z nich znajdzie gościnę i nocleg u sieradzan. To jedna z tych grup bardzo lubiana przez mieszkańców miasta.