Od czwartku mamy obowiązek noszenia maseczek ochronnych aż do odwołania. Są one białe, kolorowe, jednorazowe lub wielokrotnego użytku.Koniecznie zobaczcie w jakich maseczkach chodzą Polacy, w tym mieszkańcy naszego regionu.

