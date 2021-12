Jak długo się trzeźwieje? Jaki alkohol spalamy najdłużej, a jaki najszybciej? Sprawdź! nm

Piwa Jedno piwo będziemy spalać minimum 2 godziny, przy każdym kolejny ten czas znacznie się wydłuża. Dwa piwa to już nawet 6 godzin. Trzy piwa mogą wskazać wynik 1,5 promila - spalanie tego przez organizm może potrwać 10 godzin fot. pixabay.com Zobacz galerię (9 zdjęć)

Jaki alkohol spalamy najdłużej, a jaki najszybciej? W Sylwestra i Nowy Rok to może być cenna wiedza. W Sylwestra wielu z was na pewno nie odmówi sobie kieliszka szampana, kilku piw czy drinków z przyjaciółmi. Zastanawialiście się, jak długi nasz organizm spala różne alkohole? To szczególnie ważna informacja dla kierowców. Kiedy po wypiciu piwa, czy innego trunku możemy wsiąść za kierownicę? Sprawdźcie! Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.