Izraelscy filmowcy kręcą w Łodzi film. Spędzą w Łodzi kilka dni. Na łódzkich ulicach realizowane są zdjęcia do "The Delegation” Agnieszka Jedlińska

Asaf Saban, Piotr Starzyk i Gal Rosenbluth. Natalia Łączyńska, KOI Studio Zobacz galerię (2 zdjęcia)

"The Delegation" to opowieść o dorastaniu izraelskich nastolatków. Zdjęcia do filmu w reżyserii Asafa Sabana realizowane są właśnie w Łodzi. Ekipa filmowa spędzi w naszym mieście kilka dni. Plan zdjęciowy usytuowany był na ulicy Tuwima, w filmie zagrają też: Cmentarz Żydowski, Stacja Radegast, lotnisko Lublinek oraz inne miejskie przestrzenie.