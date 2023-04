Gdzie zamieszkać w Łodzi? Nowe inwestycje na Widzewie. Zobacz co się buduje i jakie mieszkania są dostępne ZDJĘCIA

Zapaść na rynku kredytowym sprawiła, że klientów jest mniej, a ci którzy decydują się na zakup nieruchomości kupują już nie "dziurę w ziemi", a mieszkania już wybudowane. Prezentujemy najnowsze inwestycje powstające na Widzewie.

Na Widzewie powstaje obecnie sporo domów, głównie w zabudowie szeregowej. Ti między innymi kompleks domów energooszczędnych w zabudowie bliźniaczej przy ulicy Czajewskiego 9; osiedle 11 domów dwukondygnacyjnych przy ulicy Brzezińskiej 306. Z kolei przy ulicy Hyrna na Stokach w najwyższym punkcie Wzniesień Łódzkich powstają cztery jednopiętrowe domy w zabudowie szeregowej. Pięknie prezentuje się też Osiedle Leśne przy ulicy Ludwika Benoit. Takich inwestycji jest obecnie na Widzewie więcej.

Ale powstaje też wiele apartamentowców. Kompleks nowoczesnych i harmonijnych budynków powstaje przy ulicy Tuwima 97, w malowniczej części Łodzi, w sąsiedztwie parków 3 Maja i Baden-Powella. Z kolej Nad Jasieniem to kameralne osiedle przy ulicy Tymienieckiego 60/62, w którym powstaną dwa budynki wielorodzinne - od 5 do 7 kondygnacji. To tylko z niektóre z ciekawych inwestycji powstających na Widzewie.

