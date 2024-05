Biblioteki w Łodzi świętują Tydzień Bibliotek 2024! Jakie atrakcje czekają na czytelników? Sprawdź program wydarzeń

Tydzień Bibliotek 2024. Program wydarzeń w Bibliotece Miejskiej w Łodzi:

Biblioteka w świecie wirtualnej rzeczywistości

W 2024 roku Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. Tym samym organizatorzy zwracają uwagę na wyzwania, jakie stawia przed bibliotekami rozwój nowych technologii.

To przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, umiejętności czy preferencji czytelniczych. To centralne miejsce doświadczeń kulturalnych. “Biblioteka – miejsce na czasie” nie ogranicza się do tradycyjnych książek – promuje różnorodność czytania, włączając w to: audiobooki, e-booki, gry edukacyjne, podcasty, platformy edukacyjne online oraz inne niestandardowe formy. Jest miejscem, gdzie ludzie mogą korzystać z interaktywnych aplikacji, wirtualnej rzeczywistości czy projektów edukacyjnych opartych na sztucznej inteligencji. “Biblioteka – miejsce na czasie” podkreśla konieczność ciągłej adaptacji do zmieniających się potrzeb społeczeństwa, uwzględnia nowe trendy, ale także eksperymentuje z innowacyjnymi formami przekazu wiedzy i kultury. “Biblioteka – miejsce na czasie” to przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów i wspólnoty – tak przesłanie tegorocznej edycji tłumaczy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.