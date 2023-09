Bezpłatnie zbadaj stopy twojego dziecka. Pilotażowy program badań na NFZ dostępny także w regionie łódzkim

Ale opiekę nad stopami dziecka można też otrzymać bezpłatnie w normalnym trybie, korzystając ze specjalistycznej pomocy ortopedy, fizjoterapeuty. Do takiej wizyty w ramach NFZ potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ.

Testy przesiewowe dotyczące zaburzeń układu ruchu, w tym kończyn dolnych i stóp prowadzą też poradnie medycyny szkolnej, oraz działające w ich ramach szkolne gabinety pielęgniarskie.

Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ radzi, by w razie zauważenia u dziecka wad stóp lub wątpliwości co do prawidłowości ich rozwoju skierować pierwsze kroki do lekarza POZ. - Taki lekarz najlepiej zna dziecko i doradzi, do jakiego specjalisty należy się skierować – mówi Góralczyk.