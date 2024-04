120 Rap Fest w Atlas Arenie. Największa rapowa domówka już w sobotę 20 kwietnia!

120 Rap Fest

To będzie 2 edycja imprezy, która w ubiegłym roku zadebiutowała i od razu przypadła do gustu fanom gatunku z całej Polski.

120 RAP FEST stał się czymś więcej niż kolejnym projektem festiwalowo-koncertowym.

To spotkanie społeczność tych, którzy kochają i wspominają z sentymentem oldschoolowy rap, początki, czasy muzycznie niepokorne, kiedy rap był po prostu rapem - czytamy na stronie organizatora.

To już nasza mała tradycja - kwiecień, Łódź i kilkanaście tysięcy miłośników rapu falujących do bitów i wersów klasyków.

Podczas 120 Rap Fest wystąpią:

O.S.T.R.

MOLESTA

ELDO

PEJA/SLUMS ATTACK

JWPBC

POLSKA WERSJA

K.A.S.T.A. SKŁAD

DONGURALESKO

POKAHONTAZ

SARIUS

ASSTER