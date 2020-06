Zyski i straty spółek miejskich w Łodzi w 2019 roku. Ile zarabiają prezesi spółek miejskich w Łodzi.Zobacz wyniki finansowe spółek miejskich

Kolejny rok działalność miejskich spółek w Łodzi przynosi wielomilionowe straty. W 2019 roku, jak wynika z przygotowanego przez Urząd Miasta Łodzi „Raportu o stanie Łodzi” bilans działalności 17 spółek, w których miasto ma swoje udziały to 28,3 mln zł straty. Z 16 spółek w których magistrat ma większościowe udziały 9 przyniosło zyski, a 7 straty. Jednak zyski wyniosły 31,1 mln zł, a straty sięgnęły 59,4 mln zł, UMŁ w raporcie zaznacza, że wyniki spółek za 2019 r. „są wielkościami szacowanymi przed zamknięciem ksiąg oraz przed badaniem przez firmy audytorskie i mogą ulec zmianie”. Rok wcześniej, wynik finansowy miejskich spółek też był ujemny, a strata wynosiła 27,1 mln zł. Choć może wydawać się bardzo dużą sumą, to i tak był to najlepszy wynik finansowy miejskich spółek od lat. Rok temu ich łączna strata wynosiła 30 mln zł, w 2016 r. – 40 mln zł, a w 2014 r. aż 51 mln zł. Straty te są pokrywane głównie z budżetu miasta. Oto wyniki finansowe 13 miejskich spółek, w których UMŁ ma większość udziałów >>>>

Polska Press