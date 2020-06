Zwolnienia grupowe w województwie łódzkim w czasie epidemii. Tarcza rządu nie pomaga pracownikom. Pracę stracą 593 osoby

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w zestawieniu za maj informuje o 16 firmach z naszego regionu, które zwalniają część pracowników. Niektóre z nich widniały w tabelce dotyczącej marca i kwietnia, a w maju pojawiły się dlatego, że nie wszyscy stracili pracę od razu. Taka sytuacja dotyczy np. sieci sklepów Komfort, firmy Knittex produkującej rajstopy czy Stacji Nowa Gdynia. W marcu i kwietniu 18 firm zgłosiło do pośredniaków zamiar zwolnienia 818 pracowników.

Jak wynika z majowej listy najwięcej osób straci pracę w firmie Borg Automotive ze Zduńskiej Woli, która działa w branży regeneracji części samochodowych. Chodzi o 187 osób z załogi liczącej blisko 1,4 tys. pracowników.

- Zwolnienia grupowe są efektem pandemii koronawirusa - mówi Marcin Zięba, dyrektor produkcji grupy. - W konsekwencji wprowadzenia obostrzeń ucierpiało wiele branż, w tym nasza, automotive. Przyczyną jest ograniczona sprzedaż.

Firma Megatech Industries z Tomaszowa zwalnia 139 osób, z których 84 już pożegnały się z pracą. Firma produkuje tapicerki samochodowe, a także części i akcesoria do aut. Na liście z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi widnieje też producent mebli z Łodzi - Stella Sp. zoo. Do zwolnień zgłoszono 113 pracowników, ale nie są one jeszcze realizowane. Na razie firma poinformowała o zakończeniu przestoju, który trwał przez dwa miesiące - kwiecień i maj.