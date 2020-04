Zwiększono limit wiernych w kościołach. Sprawdziliśmy, ile dokładnie osób może być na mszy w łódzkich kościołach? LISTA

Od poniedziałku 20 kwietnia w kościołach na mszach może być znacznie więcej osób niż dotychczas. Od 25 marca do 19 kwietnia obowiązywał bowiem przepis wprowadzony przez rząd, a związany z epidemią koronawirusa o limicie 5 osób mogących jednocześnie przebywać w kościele – nie licząc księdza odprawiającego mszę, ministrantów i organisty. Ów przepis szczególnie dotkliwy dla wiernych był w czasie Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Odbił się również bardzo niekorzystnie na finansach wszystkich parafii, których dochody „z tacy” zmalały do zaledwie kilku procent. Parafia katedralna pw. św. Stanisława Kostki wystosowała nawet na swojej stronie interne­towej apel z podaniem numeru konta bankowego:„ Od miesiąca parafia archikatedralna nie ma żadnych przychodów. Są do płacenia regularne rachunki za ciepło, prąd, wodę itp., potrzeba wypłacić wynagrodzenia siostrom zakonnym i pracownikom świeckim. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą o dary serca, które można przekazać na konto parafii, za co z góry dziękuję staropolskim „Bóg zapłać!”. Teraz jednak sytuacja i wiernych i parafii ma szansę się zmienić. Od wczoraj liczba wiernych mogących uczestniczyć w liturgii wzrasta do 1 osoby na 15 mkw powierzchni kościoła. O tym ile osób może być na mszy w poszczególnych kościołach powinny informować same parafie na swoich stronach internetowych oraz na kartkach przyczepionych na drzwiach świątyń. Wierni powinni także utrzymywać odstęp 2 metrów od innych osób oraz mieć zasłoniętą dolną część twarzy z nosem i ustami. W łódzkiej katedrze dla ułatwienia, na ławkach umieszczone zostały naklejki pokazujące, które miejsca można zajmować, a które nie. Te pierwsze zostały oznaczone zielonym „ptaszkiem – V”, a te drugie czerwonym „krzyżykiem – X”. W kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy ul. Kilińskiego 228 -może być do 30 osób, czyli po jednej osobie na ławkę – rozwieszone szarfy pokazują, z której strony w danej ławie usiąść. Jakie są limity wiernych w kościołach? KLIKNIJ DALEJ

Krzysztof Szymczak