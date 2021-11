Związkowcy ze spółek miejskich w Łodzi łączą siły! Razem lepiej bronią interesów pracowniczych

Realna możliwość obrony interesów pracowniczych

"Konsolidacja działań jest potrzebna bowiem siła oddziaływana na pracodawcę rzeczywistego, jakim dla pracownikiem spółek miejskich jest prezydent miasta, da realną możliwość obrony interesów pracowniczych i będzie realnym środkiem nacisku na organ właścicielski" - czytamy w informacji związków.

O co konkretnie chodzi? Otóż ostatnie pół roku to okres wysokich napięć w kilku spółkach miejskich. Protestowały związki z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków, także pod Urzędem Miasta Łodzi, bo spółki przyniosły milionowe straty, a zdaniem związkowców to efekt zbyt wysokiego czynszu dzierżawczego nałożonego na spółki przez prezydent Łodzi. Druga sprawa to kwestia relacji związków z zarządami, wedle związkowców relacji ustawionej wyłącznie na dyktat z pozycji siły, a nie dialog. Np. w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania zwolniono szefa związku Łukasza Słowieńskiego za to, że złożył doniesienie do prokuratury o nieprawidłowościach, które jego zdaniem w spółce są nagminne, a opinię publiczną poinformował o tym na konferencji prasowej komitetu referendalnego, który chciał doprowadzić do odwołania prezydent Łodzi. W ZWiK jeden ze związkowców, Stanisław Jędrzejczyk otrzymał naganę za kolportaż gazetki referendalnej, przy czym gazetka miejska, którą władze Łodzi wydają poprzez Bibliotekę Miejską za pieniądze podatników, może być kolportowana w ZWiK bez problemu. Potem zwolniono go dyscyplinarnie za "oczernianie prezesa", acz z tej decyzji zarząd w końcu się wycofał. Inny pracownik został przeniesiony na niższe stanowisko za głośne wypowiedzenie wulgaryzmu, przy czym chodziło o sformułowanie „cholera jasna”. Obie sprawy są wyjaśniane przez Państwową Inspekcję Pracy, obaj pracownicy oddali także sprawy do sądu.