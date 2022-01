ZUS w Łódzkiem już przyjął 5,4 tys. wniosków o wypłatę 12 tys. zł dla dzieci. Są już też wnioski o wypłatę 500 plus po nowemu

Od początku tego roku do poniedziałku do godz. 11 do ZUS-u w województwie łódzkim wpłynęło ponad 5,4 tys. wniosków o wypłatę 12 tys. zł na dziecko oraz 84 wnioski o 500 plus. W tym roku ZUS przejął obsługę obu rodzajów wniosków. 12 tys. zł na dziecko to nowe świadczenie, które oficjalnie jest znane pod nazwą Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a pieniądze nie są opodatkowane. Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński