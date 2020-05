ZUS od czwartku rozdaje maseczki w oddziale w Zduńskiej Woli i inspektoratach w terenie

Klienci II oddziału ZUS w Łodzi, który ma siedzibę w Zduńskiej Woli mogą otrzymać bezpłatnie maseczki ochronne zakupione przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z funduszy unijnych.

Od czwartku klienci, którzy zgłoszą się do placówek II oddziału ZUS w Łodzi, otrzymają maseczkę ochroną wielokrotnego użytku, jak informuje Monika Kiełczyńska, rzecznik regionalny ZUS w Łodzi.

- Trzydzieści tysięcy maseczek uzyskaliśmy dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa łódzkiego. Ich zakup finansowany był ze środków unijnych. – mówi Krzysztof Jędrzejewski, dyrektor II oddziału ZUS w Łodzi. - Każdy klient, przy okazji wizyty w naszej jednostce, będzie mógł zaopatrzyć się w maseczkę, która jest wielokrotnego użytku - dodaje dyrektor.

Do każdej maseczki dołączona jest instrukcja w jaki sposób prawidłowo z niej korzystać i jak dbać o to by, mogła posłużyć więcej niż raz.