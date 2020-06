Żule rządzą na ul. Piotrkowskiej w Łodzi! Szokujące sceny w centrum miasta ZDJĘCIA, FILM

W sobotę ok. godz. 17.30 u zbiegu ul. Piotrkowskiej i ul. Struga patrol strażników miejskich podjął interwencje wobec grupy meneli, którzy od kilku tygodni (pierwszy raz pisaliśmy o ich wulgarnych biesiadach w weekend majowy) atakują przechodniów, wyzywają rowerzystów i przechylają butelki na środku reprezentacyjnej ulicy Łodzi.

Interwencja przerodziła się w awanturę, następnie w przepychankę. Strażniczka i jej kolega po fachu zostali okrążeni przez kilkuosobową grupę meneli. Patrol schował się do radiowozu i wezwał pomoc. Takie zachowanie spotęgowało agresję "biesiadników", którzy m.in. wygwizdali przejeżdżające patrole policji. Widać było, że czują się pewnie - jak królowie ulicy!

Po kilku minutach na miejsce przyjechały kolejne patrole SM. W sumie pięć radiowozów. Wobec jednego z meneli, który był szczególnie napastliwy, funkcjonariusze zastosowali środki przymusu bezpośredniego - obezwładnili go i odprowadzili do radiowozu. W obronie agresora stanęli jego towarzysze. Ich wulgarne okrzyki zatrzymywały przechodniów. Pobliscy mieszkańcy wyglądali przez okna zaniepokojeni dobiegającymi odgłosami.

- Powinni wszystkich zamknąć! To, co się tu wyprawia od kilku tygodni przechodzi ludzkie pojęcie - mówi jednak z mieszkanek pobliskiej kamienicy. - Mam dwójkę małych dzieci i boję się z nimi mijać to skrzyżowanie.

- Znam ich - przyznaje inna łodzianka. - Mieszkają w tej okolicy - to alkoholicy i recydywiści. Jedna z kobiet niedawno wyszła z więzienia po dwóch latach odsiadki...