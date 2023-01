Zostań opiekunem egzotycznych zwierząt. Nietypowa aukcja na rzecz WOŚP w Łódzkiem. Oferta od Zoo Borysew koło Poddębic ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Możesz zostać opiekunem egzotycznych zwierząt na jeden dzień. To jedna z najbardziej nietypowych atrakcji, które można wylicytować w Łódzkiem jednocześnie wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To dzięki Zoo Borysew koło Poddębic, które dołączyło do tegorocznego finału akcji.