Zorza polarna możliwa do zaobserwowania nad Polską w nocy z soboty na niedzielę. Warunki pogodowe będą wyśmienite ZDJĘCIA

Skąd szansa na pojawienie się zorzy? - Dwa dni temu na Słońcu mieliśmy do czynienia z silnym koronalnym wyrzutem masy (CME) z grupy plam AR 2887 o sile X-1,który prawdopodobnie w ciągu najbliższej nocy dotrze do naszej atmosfery przyczyniając się do wystąpienia burzy geomagnetycznej (G3), której skutkiem może być zorza polarna widoczna także w naszych szerokościach geograficznych – wyjaśnia Marcin Głodek z Poddębicko-Łęczyckich Łowców Burz. - Aby móc obserwować zorzę polarną trzeba oddalić się od miejsc silnie oświetlonych z nie przysłoniętym żadną infrastrukturą północnym horyzontem oraz zaopatrzyć się w aparat fotograficzny i wykonywać zdjęcia z długim czasem naświetlania, mocno otwartą przesłoną i w wysokiej czułości ISO – zaleca.