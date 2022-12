Zoo Borysew koło Poddębic zachęca do odwiedzin także w święta FOTO Paweł Gołąb

Nadchodzące święta można spędzić nie tylko przy suto zastawionym stole. Do aktywnego wypoczynku zachęca Zoo Borysew, które zarówno w Wigilię jak i pierwszy oraz drugi dzień świat zachęca do odwiedzin. Pojawić się tu będzie można na zimowym spacerze w godz. od 10 do 16.