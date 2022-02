Żonkile, prymule, grusze w ofercie wiosennej edycji Festiwalu roślin w EC1w Łodzi

To trzecia edycja tego kiermaszu. Impreza i tym razem cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Między regałami z tysiącami roślin panuje tłok, nikt nie opuszcza hali z jedną doniczką, a wielu kupujących taszczy duże kartonowe pudła pełne zieleni. I rzeczywiście, trudno się oprzeć, bo wybór gatunków, wielkości, kolorów kwiatów i liści jest ogromny. W ofercie wiosennej są żonkile (5 zł) i prymule (4 zł i 6 zł). Poza tym są do wyboru gatunki pochodzące z wilgotnych lasów czy pustyń. Najmniejsze doniczki z sukulentami i kaktusami kosztuje 4-5 zł za sztukę. Średnie wielkości skrzydłokwiat - 10 zł, difenbachia 14 zł, peperomia 15 zł, cissus 20 zł, maranta 25 zł. Duże rośliny są w cenie: bananowiec 65 zł, kaktus 60 zł, juka 139 zł, palma kokosowa 80 zł. Do ogrodu lub na działkę można kupić klematisy po gruszę po 49 zł.

Sprzedaż trwa w sobotę 26 lutego do godz. 20, w niedzielę 27 lutego w godz. 10-18.