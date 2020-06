Zobacz jak przebiega wizyta Mateusza Morawieckiego w Łodzi. Na początek premier odwiedził jedną z łódzkich firm ZDJĘCIA

Przed południem Morawiecki pojawił się w siedzibie firmy SelfMaker przy ul. Wersalskiej. To innowacyjna firma zajmująca się projektowaniem i produkcją biletomatów, fakturomatów, punktów informacyjnych czy kas samoobsługowych opartych o ekrany technologii LED.

- Kiedy mam okazję zobaczyć, co robi taka firma jak SelfMaker, to jestem bardzo optymistycznej myśli co do przyszłości gospodarczej Polski - mówił na miejscu premier Morawiecki. - Ta firma powstała z idei automatyzacji i wykorzystania samoobsługi. W tym kierunku idzie świat. Kryzys w jakim się świat znalazł jest trudnym wyzwaniem, ale też ogromną szansą. Wszystkie elementy samoobsługi to elementy rewolucji 4.0. To rewolucja przemysłowa, a działania takich firm jak ta to coś bardzo budującego. SelfMaker zatrudnia nowych pracowników, zwiększa swoje obroty i sprzedaż na rynki polskie i zagraniczne. Życzę powodzenia wszystkim firmom polskim, które zajmują się automatyzacją i automatyką. Nowoczesność to może być nasze nowe polskie imię.