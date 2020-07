Zobacz jak będą wyglądały nowe przystanki kolejowe w centrum Łodzi! Wizualizacje przystanków nad tunelem

Przystanki będą miały po trzy kondygnacje. Perony na nowych przystankach będą na głębokości: na Polesiu – ok. 21 m, na Śródmieściu – ok. 16 m. Na poszczególne kondygnacje będzie można dostać się schodami ruchomymi, windami i schodami tradycyjnymi, stałymi. Przystanki zostaną wykonane metodą ścian szczelinowych, która polega na wykonaniu w pierwszej kolejności ścian obiektów podziemnych, następnie górnego stropu lub rozpór, a potem kolejno wykonanie niżej położonych elementów obiektu.

Budowa tunelu pod Łodzią wkrótce się rozpocznie. Na miejscu są już maszyny borujące TBM o przekroju kołowym. Na odcinku ul. Odolanowska – Łódź Fabryczna drążony tunel będzie miał średnicę 12,7 m, zaś na odcinakach od ul. Stolarskiej do linii kolejowej nr 15 będą drążone tunele o średnicy 8,5 m. Drążenie tunelu i montaż obudowy są zmechanizowane. Dzięki tej metodzie ograniczona zostanie ingerencja w „żywą” tkankę miejską i zminimalizowane kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.). W najgłębszym miejscu tunel będzie przebiegał 25 metrów pod powierzchnią gruntu, a tempo jego drążenia to ok. 10 metrów dziennie.

Tunel pod miastem będzie miał długość ok. 7,5 km. Złożą się na niego:

1. Dwutorowy tunel o długości ok. 3 km od stacji Łódź Fabryczna, przez przystanki Łódź Śródmieście i Łódź Polesie do rejonu ulicy Odolanowskiej.

2. Cztery tunele jednotorowe o łącznej długości ok. 4,5 km, od komory rozjazdowej przy ulicy Włókniarzy do linii kolejowej nr 15 w kierunku Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska.