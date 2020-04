Znów ktoś zatruł Olechówkę. Trwają poszukiwania sprawców

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nieustannie monitorują przyległy do rzeki teren. Tym razem z samochodu asenizacyjnego (pojazd ciężarowy służący do wywozu ciekłych nieczystości) zrzucano do Olechówki ścieki bytowe. Skażony został kilkusetmetrowy odcinek cieku oraz zbiornik przy ulicy Rzecznej. Na miejsce przybyła policja, pracownicy ZWIK i służby Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki zanieczyszczonej wody. Po ogromnej skali zniszczenia środowiska widać, że proceder zrzutu ścieków trwał przez dłuższy czas, wiele razy opróżniano zawartość zbiorników samochodów asenizacyjnych. Pracownicy Sieci Kanalizacyjnej ZWIK dokładnie przeszukali wszystkie wpusty do Olechówki z miejskiej kanalizacji deszczowej, znajdujące się powyżej zbiornika przy ulicy Rzecznej. Przy ulicy Transmisyjnej wytypowano na kanale deszczowym betonową studnię, do której odprowadzano nieczystości. Tą drogą trafiały bezpośrednio do rzeki. Kożuch, który utworzył się ze ścieków na powierzchni wody zablokował dostęp tlenu, co spowodowało zniszczenie życia biologicznego na odcinku rzeki.