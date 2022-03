Znikną maseczki w samolotach? Linie lotnicze luzują obostrzenia COVID i rezygnują z maseczek, co z LOT, Ryanair i Wizz Air?

COVID-19: maseczki w samolotach koszmarem dla wielu pasażerów

COVID-19 uprzykrzył nam życie na wiele sposobów. Jednym z nich był obowiązek noszenia maseczek, zasłaniających usta i nos, w miejscach publicznych i zamkniętych pomieszczeniach.

Także pasażerowie samolotów musieli nosić maseczki w czasie całego lotu, co często oznaczało wiele godzin utrudnionego oddychania. Jednocześnie przepisy niemal zawsze pozwalały zdejmować maseczkę do jedzenia i picia, co niektórych skłaniało do kwestionowania całej idei noszenia maseczek: czyżby groźny koronawirus nie atakował tylko w czasie spożywania kanapki?

Obowiązek noszenia maseczek w samolotach był kontrowersyjny od początku pandemii COVID-19 i doprowadził do niejednej awantury na pokładzie. W marcu 2022 możemy jednak z ulgą stwierdzić, że pandemia ustępuje, a coraz więcej krajów znosi obowiązek noszenia maseczek nawet w miejscach publicznych i zatłoczonych.