Znany bloger kulinarny odwiedził Knajpkę Czuszkę w Tomaszowie Mazowieckim. "Maciej je" przetestował dania Magdy Gessler [ZDJĘCIA]

"Maciej je" w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawdził kuchenne rewolucje Magdy Gessler

Prowadzący kanał na YouTube - “Maciej je”, czyli Maciej Blatkiewicz, na co dzień mieszka w Warszawie i odwiedza restauracje w całej Polsce. Na jego kanale znajdziecie vlogi m.in. z Poznania, Krakowa, Trójmiasta, Łodzi, a także z Podhala czy z Mazur, ale podróżuje też po świecie i podpowiada, gdzie warto dobrze zjeść. Jego kanał to kilkaset tysięcy unikalnych widzów w miesiącu. Już prawie 50 tysięcy widzów obejrzało kulinarny vlog nagrany w tomaszowskiej restauracji. Maciej opowiedział m.in. o tym, co można tu zjeść i jak to jedzenie smakuje, a także jakie są ceny.