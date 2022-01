"Zmotoryzowani" krytycznie o obywatelskim projekcie obniżki cen biletów MPK i poprawy jakości komunikacji miejskiej. "Koncert życzeń"

30 proc. podwyżki cen biletów wchodzą w Łodzi w życie od 1 marca, ale projekt obniżający obecne ceny pojawił się jeszcze zanim Rada Miejska, a w zasadzie radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, wyższe ceny zatwierdzili. Od marca cena biletu 20-minutowego normalnego wzrośnie z 3 zł do 4 zł, a 40-minutowego z 3,80 zł do 5 zł., ulgowe z 1,5 i i 1,9 zł. do 2 i 2,50 zł, droższe będą także bilety okresowe.

Tymczasem taryfa zaproponowana w projekcie "Komunikacja miejska na 100 %" zakłada obniżkę biletów do 2,20 zł za normalny 1,1 za ulgowy bilet do 20 minut, 3 zł za normalny i 1,5 zł za ulgowy bilet do 40 minut, również tańsze bilety okresowe.