Zmienia się kadra Warty Sieradz

Jak informuje prezes czwartoligowca Tomasz Jóźwik, klub rozstał się z czterema piłkarzami. Są to Grzegorz Brochocki, Damian Głowacki, Mateusz Jaworski oraz Mikołaj Zwoliński. Na tym jednak nie koniec rozstań. - Drużyna trenuje na stadionie MOSiR i Piotr Morawski, który pozostał szkoleniowcem zespołu, przygląda się piłkarzom - mówi Tomasz Jóźwik. - Kolejne decyzje kadrowe powinny zapaść do końca czerwca.

Sternik sieradzkiego klubu nie ukrywa ponadto, że Warta rozgląda się także za piłkarzami spoza klubu.

Sieradzanie mają rozpocząć sezon nieco szybciej niż większość czwartoligowców. To dlatego, że 18 lub 19 lipca zmierzą się na swoim stadionie z Polonia Piotrków Trybunalski. Będzie to ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski na szczeblu okręgu łódzkiego. Nie znamy jeszcze terminu półfinałów. Mecz finałowy zaplanowano za to na 12 sierpnia. Sezon 2020/2021 w IV lidze ma wystartować 25 lipca. ą