Zmiany w komunikacji w centrum Łodzi. Tak od 1 września będziemy jeździć po Łodzi. Otwarcia i zamknięcia ulic [ZDJĘCIA]

Od wtorku (1.09.2020) prace ruszyć mają na ul. Zachodniej od ul. Legionów do ul. Próchnika (teraz prowadzone są na odcinku Ogrodowa - Legionów). Ulica będzie przejezdna. Również we wtorek otwarte ma być skrzyżowanie ulic Kilińskiego z ul. Jaracza i ulicy Jaracza z ul. Wschodnią, dzięki czemu autobusy znów będą kursować po ul. Jaracza.

W połowie września rewitalizowana ul. Wschodnia od ul. Północnej do ul. Jaracza ma być udostępniona do ruchu (po jednym pasie). Wtedy też powinny ruszyć prace na ul. Pomorskiej od pl. Wolności do ul. Wschodniej (remontowane będą tu chodniki i przystanki).

To nie koniec zmian

Nadal trwa także remont ul. Nowomiejskiej od pl. Wolności do ul. Północnej. We wrześniu prace przeniosą się na drugą stronę ulicy, gdzie po wschodniej stronie przebudowany będzie chodnik. Powstać ma też wyniesiony przystanek przy ul. Północnej. Od 1 września objazdem przez ulice Franciszkańską i Wojska Polskiego pojadą tramwaje linii 1.

Równocześnie trwają prace m.in. na ulicach Lipowej, Gajcego, Mierzejowej, al. Rydza-Śmigłego.