Zmiany kadrowe w KS Kutno

Drugą drużynę przejął za to Paweł Ślęzak, dyrektor MOSiR w Kutnie, a w przeszłości także trener pierwszej drużyny. Za to kierownikiem ma być Andrzej Królak, wieloletni „kiero” pierwszego zespołu KS, który ostatnio zrobił sobie przerwę.

- Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, to potwierdzam, że będzie grał u nas Łukasz Dynel, który wrócił z Włoch - mówi Paweł Klekowicki. - Z pierwszą drużyną trenują za to wyróżniający się gracze rezerw Mateusz Maryniak oraz Bartosz Tomczak. Na razie z KSrozstało się trzech piłkarzy, czyli Michał Adamczyk, Roman Periżhok oraz Kamil Bartos. Ten ostatni ma grać w Polonii Piotrków.

Od 15 czerwca piłkarze beniaminka III ligi mają zaplanowany tygodniowy obóz dochodzeniowy. W czasie obozu mają grać sparing z drużyną rezerw Wisły Płock.

Ponadto KS ma grać z Górnikiem Konin, KKSKalisz, Unią Skierniewice, Pelikanem Łowicz i Sokołem Aleksandrów.ą