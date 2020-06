Zmiana trenera w ŁKS Łódź!

Otóż za wyniki tego zespołu w nowym sezonie odpowiadał będzie zduńskowolanin Marcin Matysiak, który prowadził ostatnio w ŁKS, wspólnie z Romualdem Solarkiem, zespół szesnastolatków. W przeszłości był za to między innymi trenerem młodzieżowych reprezentacji wojewódzkich ŁZPN , Diamentu Zduńska Wola oraz Pogoni Zduńska Wola.

Marcin Matysiak zastąpił na stanowisku trenera ŁKS II Pawła Drechslera, który pozostaje w sztabie szkoleniowym drużyny, ale będzie również w klubie z alei Unii 2 koordynatorem szkolenia młodzieży w akademii. Taka zmiana na stanowisku szkoleniowca w drugiej drużynie, to nic nadzwyczajnego. Za formę bramkarzy w ŁKS II odpowiadał nadal będzie Michał Zapart, natomiast Sebastian Adamczyk za przygotowanie fizyczne.

Czwartoligowcy rozpoczynają przygotowania do nowego sezonu 1 lipca. - Będziemy trenować codziennie na obiektach klubowych -mówi Paweł Drechsler. - Mamy w planach rozegranie dwóch sparingów. Pierwszy 8 lipca z beniaminkiem klasy okręgowej LKSRóżyca. To drużyna w której występują byli piłkarze ŁKS. Na 11 lipca zaplanowaliśmy z kolei spotkanie z LKS Kwiatkowice. 15 wybieramy się natomiast do Warty na mecz z Jutrzenką. Będzie to ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski szczebla wojewódzkiego. W weekend 25-26 lipca powinny się rozpocząć zmagania ligowe.

Trzon drugiej drużyny stanowić mają młodzi piłkarze ŁKS. Aż siedmiu z rocznika 2003, czterech z rocznika 2004, a trzech z rocznika 2002. W razie potrzeby zespół wspomogą ci zawodnicy, którzy rzadziej będą pojawiać się na boisku w meczach drużyny już pierwszoligowej. Nie zanosi się, aby w ŁKS II pojawili się piłkarze spoza klubu.

Za to w ostatnim czasie z zespołem rozstało się aż dziewięciu graczy. Mateusz Jaszczak przeniósł sie do Włókniarza Zelów, Jakub Herman do Andrespolii Wiśniowa Góra, natomiast Mikołaj Dębiński do Zjednoczonych Stryków. Niewykluczone, że w drużynie tej będzie również występował Krzysztof Cygan. Tobiasz Olowo i Dawid Rosiak szukają nowych klubów, podobnie jak i Michał Snochowski, który zaliczył już testy w Warcie Sieradz i Unii Skierniewice. Igor Pyć będzie grał w Zawiszy Rzgów. Za to Michał Marciniak jest blisko przejścia do Olimpii Zambrów. Dodajmy, że z ŁKS II rozstał się także Jewhen Radionow, który strzelił jesienią siedem goli w meczach IV ligi, a obecnie jest zawodnikiem pierwszoligowej Puszczy Niepołomice.