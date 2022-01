Zmiana cennika PKP Intercity od 13 stycznia. Drastyczna podwyżka cen biletów z Łodzi do Warszawy!

Kolej znacząco podnosi ceny biletów. Po grudniowej podwyżce w Polregio, od 13 stycznia cennik zmienia także największy polski przewoźnik - PKP Intercity. Opłaty za przejazdy wzrosną o kilkanaście procent, w zależności od tego jakim pociągiem podróżujemy i na jakiej trasie. Najmocniej po kieszeni dostaną łodzianie dojeżdżający do Warszawy. Intercity potraktowało nas wyjątkowo okrutnie, bo nie tylko podniosło cenę biletu, ale także zlikwidowało ofertę promocyjną „Bilet taniomiastowy”, która powodowała, że przejazdy na trasie Łódź - Warszawa były tańsze niż wynikałoby to z liczby kilometrów. Teraz zapłacimy jak za zboże - bilet normalny drożeje z 31 złotych na 41 złotych, czyli o ponad 30 procent! Dla porównania: bilet z Warszawy do Białegostoku kosztował 30 złotych, a po podwyżce będzie zaledwie o 4,50 droższy. Odległość między tymi miastami wynosi 184 km, do Łodzi jest 131.