Zmian kadrowych w GKS Bełchatów ciąg dalszy

To trzeci w ostatnim czasie piłkarz, który rozstał się z bełchatowskim klubem. Pierwszy był Marcin Grolik, który przeniósł się do Olimpii Grudziądz, a drugi Bartłomiej Bartosiak. On nie jest jeszcze w żadnym innym klubie. Za to siedmiu piłkarzy, których pierwotne kontrakty wygasały 30 czerwca 2020 roku, podpisało aneksy do swoich umów z górniczym klubem. Dzięki temu będą mogli oni reprezentować barwy GKS do końca bieżącego, przedłużonego przez pandemię koronawirusa sezonu. W gronie tym znaleźli się: Paweł Lenarcik, Daniel Niźnik, Paweł Czajkowski, Damian Michalak, Artur Golański, Marcin Ryszka i Przemysław Zdybowicz. W przypadku „Zdyba" najpierw przedłużono wypożyczenie z Wisły Kraków. Dodajmy, że ważne umowy z klubem mają: Kewin Komar, Mikołaj Grzelak, Bartłomiej Lisowski, Emile Thiakane, Bartosz Biel, Damian Warnecki i Patryk Winsztal. W najbliższą niedzielę bełchatowian czeka wyjazdowe spotkanie w Suwałkach z miejscowymi Wigrami. Obie drużyny zagrożone są spadkiem.