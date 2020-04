Zmarł znany łódzki sędzia siatkarski

W Łódzkim Związku Piłki Siatkowej pełnił nie tak dawno funkcję wiceprezesa i Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego. Wychował wiele pokoleń sędziów nie tylko w Łodzi. Był arbitrem na Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney i Atlancie

- My jako Rodzina Siatkarska, niestety w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie możemy wziąć udziału w jego ostatniej drodze, ale gdy tylko będzie ku temu możliwość zorganizujemy mu w naszym imieniu stosowne pożegnanie dziękując mu za to co szczególnie zrobił dla siatkówki w naszym regionie - informuje prezes Łódzkiej Rodziny Siatkarskiej Bogusław Adamski