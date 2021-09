Zmarł były piłkarz Startu Łódź i Widzewa. Kiedy pogrzeb?

W wieku 81 lat zmarł Adam Jabłoński, były piłkarz Startu Łódź i Widzewa. Był napastnikiem pamiętnej drużyny Startu Łódź, która w 1962 roku awansowała do drugiej ligi, czyli była drugą siłą Łodzi po ŁKS. Adam Jabłoński grał razem z Władysławem Soporkiem, Augistynem Sobolewskim, Bohdanem Szewiałło, Wojciechem Łazarkiem.

Autorami tego sukcesu byli następujący zawodnicy: Michał Królikowski, Edward Salicki, Edward Kuchnicki, Bohdan Szewiałło, Władysław Soporek, Janusz Pawłowski, Leszek Jezierski, Jan Matysik, Herbert Manowski, Czesław Fudalej, Wojciech Łazarek, Ryszard Dyszy, Adam Jabłoński, Stefan Sobczak, Augustyn Sobolewski, Zdzisław Sitczak, Andrzej Sobjak, Zbigniew Zauciński i Wojciechowski. Trenerem drużyny by Zygmunt Wątróbski - podaje strona www.sksstart.com/.

W drugiej lidze zespół grał przez dwanaście sezonów. W sezonie 1985/86 spadł z II ligi i do dzisiaj gra w niższych klasach rozgrywkowych. Z 360 drugoligowych meczów wygrał 112, 114 zremisował i 133 przegrał.