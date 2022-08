Zlot Charytatywny Family Chillout with Night Ride w Tomaszowie przyciągnął tłumy zwiedzających z regionu [ZDJĘCIA, FILM]

Zlot Nocnej Jazdy ponownie odbył się w szczytnym celu i nie brakowało miłośników motoryzacji, którzy zjechali do Tomaszowa nawet z odległych miast

Tegoroczny zlot ponownie przerósł oczekiwania organizatorów i zgromadził setki miłośników motoryzacji. To kolejna edycja wydarzenia Nocnej Jazdy, podczas którego w Tomaszowie można zobaczyć zlot wszystkich czterech, jak i dwóch, „kółek”, obejrzeć wystawę samochodów klasycznych, terenowych, sportowych i tuningowych.

Tym razem celem zlotu jest zbiórka pieniędzy dla fundacji Fun and Drive na najnowszy sprzęt medyczny do karetki, którą zakupiono po wcześniejszych zbiórkach, organizowanych przez pięć ostatnich lat. Pojazd będzie mógł ratować nawet czworo dzieci dziennie na terenie województwa łódzkiego. Każdy mógł pojeździć wybranym samochodem i dorzucić się do charytatywnej zbiórki pieniędzy.

W tym roku pojawiła się profesjonalna scena i dodatkowe atrakcje. Przed publicznością wystąpili goście znani ze świata motoryzacji. Imprezę, jeszcze do godziny 21, prowadzą Sebastian Kraszewski (twórca KicksterTV) oraz Mariusz Rupp (założyciel portalu "Zloty Spoty w Polsce"). Na scenie wystąpił już m.in. zespół Letni Chamski Podryw ze swoimi znanymi, motoryzacyjnymi hitami. Wystąpi również Mikser – artysta, który specjalizuje się we freestyle'u prowadzonym na ulicy. Jego koncert rozpocznie się o godzinie 19.