Złodzieje okradli strażaków z OSP Łódź-Wiskitno. Strażacy proszą o pomoc w ujęciu sprawców [ZDJĘCIA]

W nocy z 2 na 3 stycznia 2020 roku strażacy z OSP Łódź-Wiskitno padli ofiarą złodziei. Zostali pozbawieni sprzętu, który służy do ratowania ludzkiego życia.

Sprzęt, który został skradziony, to urządzenia hydrauliczne Lukas, węże hydrauliczne, pilarki do drzewa Stihl, pilarka do stali i betonu Stihl, przenośny zestaw oświetleniowy Peli 9490, piła szablasta Makita ze skrzynią oraz zestaw wkrętarek Makita również ze skrzynią, młot 5 kg oraz przedłużacz bębnowy.

Strażacy nagłośnili kradzież na swoim Facebooku i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców i odzyskaniu sprzętu. Każdego, kto ma jakieś informacje, proszą o kontakt z jednostką OSP Łódź-Wiskitno lub z VII Komisariatem Policji w Łodzi.