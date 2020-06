Złodzieje okradają mieszkańców nowym sposobem - "na drona"

Do zuchwałych kradzieży doszło w pierwszych dniach czerwca w Sokolnikach Lesie oraz w Zgierzu. Za każdym razem złodzieje działali w identyczny sposób. Policja nie wyklucza, że sprawcami przestępstw są te same osoby.

Jak działają złodzieje?

Sporą kwotę pieniędzy oraz kosztowna biżuterię straciła gospodyni domku jednorodzinnego na jednym ze zgierskich osiedli. W godzinach przedpołudniowych zapukał do drzwi jej domu młody mężczyzna i powiedział, że zgubił dron. Młodzieniec zapytał, czy może poszukać go w ogrodzie kobiety, bo tam prawdopodobnie spadł. Gdy gospodyni poszła z niespodziewanym gościem do ogrodu, najprawdopodobniej jej wspólnik zakradł się do wnętrza budynku i wyniósł łupy. Nie zostawił po sobie bałaganu - kobieta dopiero po kilku godzinach zorientowała się, że padała ofiarą złodziei.

Jeszcze tego samego dnia złodzieje pojawili się w Sokolnikach Lesie i zaatakowali starsze małżeństwo. Działali identycznie - około 25-letni mężczyzna poprosił ich o pomoc w odnalezieniu urządzenia. W trójkę poszli do ogrodu, a w tym czasie ich dom plądrował kompan 25-latka. Starsze małżeństwo straciło spora kwotę pieniędzy.