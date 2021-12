Zimowe sparingi ŁKS Łódź. Maciej Wolski w Stali Mielec?

W poświąteczny poniedziałek klub z alei Unii 2 poinformował, że drużynę trenera Kibu Vicyny czeka pięć zimowych sparingów.Na pierwszy ogień pójdzie mecz z druioligowym Motorem Lublin prowadzonym przez byłego ełkaesiaka Marka Saganowskiego. Na zgrupowaniu w Turcji łodzianie zmierzą się z Rudarem Pljevlja z Czarnogóry (siódme miejsce w tabeli ekstraklasy), kazachstańskim FK Atyrau (11 miejsce) i ukraińską Worskła Połtawa (piąte miejsce). Po powrocie do Polski łodzianie rozegrają sparing z drugoligową Pogonią Grodzisk Mazowiecki (20 lutego w Łodzi), a kilka dni później zainaugurują piłkarską wiosnę wyjazdowym spotkaniem z GKS Jastrzębie, chociaż niewykluczone że jeszcze wcześniej odrobią zaległości w postaci domowego meczu z Puszczą Niepołomice.

Tymczasem portal internetowy „Łódzki Sport” poinformował, że ekstraklasowa Stal Mielec zainteresowana jest ełkaesiakiem Maciejem Wolskim. Piłkarz ma kontrakt z klubem z alei Unii 2 do 30 czerwca 2023 roku. Jest natomiast w ŁKS od zimy 20188 roku, a przyszedł z Olimpii Grudziądz, która gra obecnie w III lidze. W barwach ŁKS rozegrał 27 meczów w ekstraklasie, strzelając jednego gola. Jest natomiast wychowankiem Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie, ale grał także w Jezioraku Iława, Lechii Gdańsk (juniorzy i drugi zespół) oraz Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. W rundzie jesiennej trwającego obecnie sezonu zaliczył 17 meczów o punkty w barwach łódzkiego klubu, zdobył w nich dwie bramki. Wartość rynkowa zawodnika to około 200 tys. euro. Obecnie w kadrze ekipy z Mielca jest 18-letni Michael Wyparło. Syn Bodzia W. zaliczył w tym sezonie kilka minut w meczu z Wisłą Płock (2:1). W poniedziałek nadeszła też smutna dla kibiców ŁKS wiadomość. W wieku 58 lat zmarł Grzegorz Więzik, który w latachosiemdziesiątych był jednym z najlepszych graczy klubu z alei Unii 2. Do ŁKS trafił w 1985 roku i był w tym klubie trzy i pół roku. Rozegrał 86 meczów, strzelając w nich 14 goli. W 1989 roku odszedł do FC Kaiserslautern z którym zdobył mistrzostwo Niemiec. Potem grał jeszcze w kilku zagranicznych i polskich klubach, między innymi w FC Mulhouse, Silkeborg IF, Viborg FF, Eintrachtcie Trier, Krisbucie Myszków, Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Nie wiedzie się byłem trenerowi ŁKS Ireneuszowi Mamrotowi, któremu podziękowano w ekstraklasowej Jagiellonii Białystok. ą