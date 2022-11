Zima znowu zaskoczyła łódzkich kierowców. Zmotoryzowani na zmianę opon muszą czekać nawet 3 tygodnie!

Zima znowu zaskoczyła łódzkich kierowców. Oblężenie w serwisach wulkanizacyjnych

Do serwisu dziennie przyjeżdża ok. 100 kierowców, a telefon pana Arka z zakładu przy ul. ul. Kolumny 89 potrafi dzwonić od 120 do nawet 200 razy. Często zmotoryzowani przyjeżdżając do serwisu, są pewni, że usługa zostanie wykonana w przeciągu 10 min, jednak kiedy dowiadują się, że na zmianę opon trzeba czekać nawet 3 tygodnie, są zbulwersowani.