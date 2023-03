Zima zaatakowała w Łódzkiem! Wiele dróg w śniegu. Uwaga! Bardzo trudne warunki. Zobaczcie zdjęcia, śledźcie nasz raport na bieżąco

Zima zaatakowała w Łódzkiem! Drogi w śniegu, bardzo trudne warunki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Łodzi i regionu łódzkiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem i przymrozkami. "Na okres od godziny 21 w poniedziałek (27 marca) do godziny 10 we wtorek (28 marca) prognozowany jest "spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -5°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do4°C" .