Zielony skwer powstał przy alei Anstadta w Łodzi. To rekordowa darowizna. Zobaczcie zdjęcia

Zielony skwer powstał przy alei Anstadta w Łodzi

Jak informuje Urząd Miasta - teren przy alei Anstadta, w okolicy XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, zmienił się w kolejną łódzką zieloną oazę dzięki wsparciu finansowemu globalnego dostawcy składników i rozwiązań dla branży żywności i napojów, firmy Tate & Lyle. Łódzka siedziba firmy bo centrala znajduje się w Londynie - mieści się przy ulicy Sterlinga, w bliskim sąsiedztwie odmienionego skweru.

- Firmy mogą zyskać jeszcze większy wpływ na miasto, w którym prowadzą działalność. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko dbałość o środowisko, to także przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i zdrowia mieszkańców Łodzi. W 1898 roku jeździł tutaj pierwszy łódzki tramwaj, więc w odwołaniu do historii, na wlocie ulicy, została ustawiona altana przypominającą wagon tramwajowy, która została obsadzona zielenią – powiedział Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.