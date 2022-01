Żenia i trzech graczy żegnają się z GKS Bełchatów

Otóż wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów otrzymali obrońcy Adam Dobosz i Mikołaj Grzelak, pomocnik Mikołaj Gabor oraz napastnik Jewhen Radionow.

29-letni Adam Dobosz wystąpił jesienią w dziewięciu drugoligowych spotkaniach jednym Fortuna Pucharu Polski. Do Bełchatowa przyszedł w lipcu minionego roku z Sokoła Ostróda. 23-letni Mikołaj Gabor także wystąpił w dziewięciu meczach II ligi i i jednym Pucharu Polski. On także trafił do Bełchatowa w lipcu minionego roku, a wcześniej bronił barw Olimpii Grudziądz. 30-letni Mikołaj Grzelak zaliczył sześć występów ligowych. Piłkarz jest wychowankiem bełchatowskiego klubu, ale grał także w Omedze Kleszczów, Rozwoju Katowice i Legionovii.

Ostatnio prześladowały go kontuzje. 31-letni Ukrainiec Jewhen Radionow wystąpił w lidze ośmiokrotnie, bo głównie leczył kontuzje. Przyszedł do Bełchatowa z pierwszoligowej Puszczy Niepołomice, a wcześniej grał w ŁKS Łódź, gdzie był ulubieńcem kibiców, bo strzelał wiele goli. Z klubu z alei Unii 2 odszedł pod koniec 2019 roku.

Dzisiejszy trening rozpocznie się o godzinie 16. Na zajęciach pojawić mają się kandydaci do gry w GKS. Będzie także Bernard Kapuściński, który został drugim trenerem w sztabie Kamila Sochy. ą