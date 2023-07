Zduńskowolskie akcenty na 600-leciu Łodzi ZDJĘCIA

Obchody 600-lecia Łodzi trwać ma przez cały rok lecz kulminacyjny punkt obchodów zdominował miniony weekend. Na to trzydniowe świętowanie stolicy łódzkiego złożyło się kilkaset wydarzeń: koncerty, wystawy, pikniki, wycieczki, loty balonem oraz inne różnego rodzaju atrakcje dla mieszkańców i turystów.

Huczne świętowanie jubileuszu nadania praw miejskich rozpoczęło trwało od piątku do niedzieli, czyli od 28 do 30 lipca. Nie zabrakło podczas niego zduńskowolskich akcentów .

W kilku strefach można było znaleźć stoiska Kultowego Browaru Staropolskiego ze Zduńskiej Woli.

W takim wydarzeniu nie mogło nas zabraknąć. Specjalnie na te obchody rozlaliśmy trzy piwa ze specjalną jubileuszową etykietą - informował Kultowy Browar Staropolski.

Zduńskowolski browar rozlał na 600-lecie Łodzi okolicznościowe piwo Kultowy Browar Staropolski

W Łodzi można było spotkać ponadto rekonstruktorów ze zduńskowolskiego Stowarzyszenia Złoty Krzyż. W stosownych strojach uczestniczyli w niedzielnym Spacerze z Jagiełłą po Piotrkowskiej na 600-lecie Łodzi.