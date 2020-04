Zdjęcia z matur w łódzkich liceach ogólnokształcących i technikach z lat 2000-2019. A może odnajdziesz na nich siebie?

zobacz galerię (24 zdjęcia) Na fotografie z egzaminu dojrzałości 2020 trzeba będzie poczekać do 8 czerwca, ale - tymczasem - mamy dla Was galerię z wybranymi łódzkimi maturzystami i maturzystkami z lat 2000-2019. >>> Zobacz zdjęcia na kolejnych slajdach >>> Grzegorz Gałasiński / Krzysztof Szymczak (archiwum DŁ) zobacz galerię (24 zdjęcia)

Co roku w końcówce kwietnia planujemy już odwiedziny w łódzkich liceach ogólnokształcących i technikach, aby w maju dokumentować na zdjęciach emocje ich maturzystów. W związku z epidemią koronawirusa na pierwsze fotografie z egzaminu dojrzałości 2020 trzeba będzie poczekać do 8 czerwca, ale - tymczasem - mamy dla Was galerię z wybranymi łódzkimi maturzystami i maturzystkami z lat 2000-2019. Może rozpoznacie na naszych zdjęciach siebie albo swoich bliskich?