Zbliża się finał Wielkiej Loterii Podatkowej Miasta Łodzi. Jeszcze do końca weekendu można wziąć udział w losowaniu

To już ostatni dzwonek na rozliczenie podatku za rok 2019. Oznacza to również, że do 31 maja do godziny 24:00 można się zgłosić do Wielkiej Loterii Miasta Łódź i w głównym losowaniu wygrać 100 000 zł.

Jak podaje UMŁ ponad 4 300 000 złotych trafi do budżetu miasta Łodzi dzięki nowym podatnikom, którzy dotychczas zgłosili się do Loterii Podatkowej. W trwającej od listopada akcji wzięło udział już 2100 osób. -Średnio jeden nowy podatnik oznacza dodatkowy wpływ do budżetu miasta na poziomie 2050 złotych. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w kraju, każda złotówka jest dla samorządu bardzo ważna. Dlatego nieustannie zachęcamy do podawania w zeznaniach podatkowych łódzkich adresów zamieszkania i udziału w loterii - mówi Krzysztof Babij z Biura Promocji i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łodzi. W związku z epidemią koronawirusa podatnicy dostali więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT. W tym roku z podatków będzie można się rozliczyć do 31 maja, także do tego dnia przyjmowane będą zgłoszenia do udziału

w loterii. Mogą w niej wziąć udział tylko nowi podatnicy, czyli osoby, które do tej pory rozliczały się w innych gminach (także zagranicą) albo są osobami młodymi i pierwszy raz w życiu płacą podatki. - Rozliczyć podatki za rok 2019 można bez wychodzenia z domu przez usługę Twój e-PIT lub aplikację e-Deklaracje. W internetowym zeznaniu możemy edytować adres zamieszkania. Po tym jak wskażemy łódzki adres w druku pit wystarczy, że wypełnimy zgłoszenie do loterii na stronie www.lodz.pl/loteria - dodaje Krzysztof Babij. Prawie jedna trzecia zgłoszeń pochodzi od osób spoza województwa łódzkiego. Wśród nich są także formularze osób z zagranicy, m.in., Norwegii, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Niemiec i Ukrainy. -Z Łodzią jestem związany już bardzo długo, bo od szkoły średniej, czyli jakiś 10 lat. Kiedy kupiliśmy z dziewczyną mieszkanie tutaj to zdecydowaliśmy się także przenieść swoje podatki z Aleksandrowa do Łodzi - mówi Kajetan Półtorak, laureat nagrody tygodniowej. Pula nagród loterii to ponad 220 tysięcy złotych. Losowania odbywały się co tydzień (dwie nagrody po 1000 zł) oraz co miesiąc (jedna nagroda 10 tys. zł). W wielkim finale, który zaplanowano na 4 czerwca, główną nagrodą będzie 100 tys. złotych.