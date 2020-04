Zbiórka masek do snurkowania w Łodzi! Po zmodyfikowaniu zostaną przekazane lekarzom

- Maska szczelnie dolega do twarzy. Zanurzając twarz pod wodą, można w niej swobodnie oddychać przez rurkę. Na zakończeniu tej rurki montujemy adapter, z filtrem antywirusowym i antybakteryjnym. Dzięki temu, że maska szczelnie przylega do twarzy zapewnia lepszą ochronę niż np. przyłbice. To szczególnie ważne podczas zabiegów czy operacji, kiedy personel medyczny ma bliski kontakt z pacjentem. – tłumaczy dr Marcin Elgalal z Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych w Bionanoparku.

Maski wykorzystywane popularnie do snorkelingu, czyli pływania tuż pod powierzchnią wody, po drobnej modyfikacji mogą zabezpieczać lekarzy podczas pracy, a także zastąpić tradycyjną maskę tlenową pacjentowi podłączonemu do respiratora.

- Do naszej pracowni z prośbą o wykonania takich adapterów do masek zwrócili się lekarze z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracujący w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego – opowiada dr Piotr Komorowski, manager Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej w Bionanoparku. – Postanowiliśmy im pomóc. Nasi inżynierowie z Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych zaprojektowali odpowiednie rozwiązanie. Projekt przeszedł testy i obecnie trwa wydruk adapterów do filtrów. Na początek do szpitala im. N. Barlickiego trafi 15 sztuk. Po ocenie ich przez lekarzy i wprowadzeniu ewentualnych modyfikacji przygotowane zostaną adaptery dla ponad 60 masek czyli wszystkich, które są na wyposażeniu tej placówki.

- Apelujemy do osób, które mają taką maskę, aby przyniosły ją lub przysłały do Bionanoparku. Zostanie ona zmodyfikowane, a następnie przekazana lekarzom. – mówi dr Marcin Elgalal.

To nie pierwszy raz gdy Bionanopark włącza się do walki z koronawirusem. Spółka użyczyła 6 urządzeń laboratoryjnych dla nowo powstałego laboratorium wirusologicznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Pomorskiej. Wspiera też wydruk przyłbic ochronnych dla lekarzy.